Twee jaar lang zocht Liesbet Grymonprez samen met haar vriend in en rond Gent naar een geschikte woning. Hun halfopen bebouwing in De Pinte zal na twee pittige renovaties, waarvan de eerste fase volledig afgerond en de tweede fase in uitvoering is, helemaal hun ding zijn. “Een typische Vlaamse woning met een langwerpige, rechthoekige aanbouw wilden we niet, dus de architect kreeg carte blanche.”