Jurk-met-biesje, ring-met-oogje, trui-met-streepje: de favorieten van de Billie-redactie

K-Way all the way

Eva, lay-out: “Dit wou ik al lang. Warm, waterdicht en mooi. Omdat je soms als het koud is of als het regent geen mantel wilt aandoen. En je kan hem omdraaien naar een zwarte en een beige kant.”

Jas Charlene, K-Way, 290 euro

asadventure.com

Heerlijk oversized

Frédérique, eindredactie: “Lekker oversized, lekker zacht, lekker warm. Mijn nieuwe winterfavoriet.”

Tricot jurk Zara, 49,95 euro

zara.com

Fan van flanel

Lise, adjunct-chef: “Ik heb het hele internet afgezocht naar een mooie flanellen pyjama, amper te vinden. Gelukkig vond ik bij Uniqlo deze. Al getest en goedgekeurd tijdens de eerste koude herfstnachten.”

Pyjama Uniqlo, 34,90 euro

www.uniqlo.com

Streepjesmania

Greet, chef Billie: “Als ik streepjes zie, dan is er geen houden aan. Dus toen ik tijdens een shoptochtje voor en met mijn dochter dit exemplaar tegenkwam, moest ik gewoon mee in de paskamer. Hij is er ook in het rood, maar de groene stond beter.”

Bershka, 19 euro

bershka.com

Handcrème verovert het huis

Hanne Vandenweghe: “Eerlijk? Ik zat te wachten tot het parfum van m’n favoriete handcrème en -zeep in het hele huis kan hangen. De nieuwe geurkaars Sardonyx fire van &Other Stories was dan ook snel gekocht. Nu moet ik niet meer aan mijn handen snuiven.”

&Other Stories, 19 euro

stories.com

Gotta catch ‘em all

Veronique, coördinator: “Mijn dochter en ik zijn helemaal verslaafd aan de sieraden van het Belgische Billion Avenue. Je kan eindeloos combineren en je oorbellen per stuk kopen. Samen kunnen we al een winkeltje openen. Ringen, oorbellen en earcuffs, het kan ons allemaal bekoren.”

Billion Avenue, vanaf 8 euro voor een oorbel en 25 euro voor een ring

billionavenue.com

De witte wolk

Hanne, redactrice: “Witte sneakers met luchtige zolen. Alsof je op wolken loopt. Ideaal om straks met baby mee uit de materniteit te wandelen.”

Nike Sportswear Air Max Viva, 129,95 euro

www.zalando.be

