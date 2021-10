Belgian Cats spelen voor vol huis tegen Duitsland

De EK-kwalificatiewedstrijd van de Belgian Cats op zondag 14 november (om 16 uur) tegen Duitsland zal voor een volle Lange Munte-zaal in Kortrijk gespeeld worden. Dat maakte de Belgische basketbalbond woensdag bekend. Er waren woensdag nog enkele honderden tickets te koop. Die zijn intussen uit de deur. De Cats spelen tegen Duitsland zo voor 2.500 toeschouwers.

De match tegen Duitsland wordt het tweede EK-kwalificatieduel voor de Belgische basketbalvrouwen, drie dagen na de verplaatsing op 11 november (om 20 uur) naar Bosnië.

De Cats wisselden na de Spelen van bondscoach. De Fransman Valéry Demory nam het roer over van Philip Mestdagh. Oudgedienden Ann Wauters en Marjorie Carpréaux namen intussen afscheid, terwijl Kim Mestdagh een rustpauze inlaste.

De groepswinnaar van elk van de tien groepen plaatst zich samen met de vier beste tweedes voor het EK van 2023 in Slovenië en Israël.

Tussen de kwalificaties door spelen de Cats in februari 2022 nog een kwalificatietoernooi voor het WK in Australië (22 september-1 oktober 2022). Dat toernooi zal niet in België plaatsvinden, de Belgische federatie stelde zich geen kandidaat. Midden november zal de locatie worden bekendgemaakt.