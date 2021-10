Amerikaans wielertalent blij dat hij weg is bij Deceuninck - Quick-Step: “Hij werd behandeld als een waterflesje”

Ian Garrison rijdt in 2022 niet langer voor Deceuninck - Quick-Step. De 23-jarige Amerikaan maakt de overstap naar het continentale L39ION of Los Angeles.

Garrison maakte twee jaar geleden de overstap van Hagens Berman Axeon, de talentenfabriek van Axel Merckx, naar de topploeg van Patrick Lefevere. Hij was toen Amerikaans kampioen tijdrijden geworden en had zilver gepakt op het WK tijdrijden voor beloften. Bij Deceuninck - Quick-Step kwam de verwachte sprong voorwaarts er echter niet, ondanks deelname aan de Vuelta in 2020.

Nu probeert de Amerikaan zijn carrière te herlanceren bij L39ION. “Ik ken hem van zijn periode als junior”, aldus directeur Reed McCalvin, die ook tien jaar lang voor Hagens Berman Axeon werkte. “Hij is enorm kalm, rustig en volwassen voor zijn leeftijd. En heel energiek in een wedstrijd. Ian is altijd dezelfde persoon: zittend in een stoel of koersend aan 40 km/u.”

“Ik weet dat Ian echter van Patrick Lefevere te horen kreeg dat zijn diensten niet langer nodig waren”, gaat McCalvin verder bij Cyclingnews. “Hij werd daar behandeld als een nummer. Of beter: als een flesje water dat zomaar aan de kant werd gegooid. Ik vertelde hem dat de deur bij ons altijd open staat en sprak hem opnieuw na de Joe Martin Stage Race. En hij hapte toe.”

De Amerikaanse ploeg heeft grote plannen met Garrison, die volgens McCalvin “80 procent van een wedstrijd kan controleren”. “Hij kan elke tijdrit winnen als die niet constant bergop gaat”, klinkt het. “Ian is echt een van de beste. Hopelijk kan hij zijn mentale gezondheid resetten om dan alles te geven. We willen zo’n jongens redden en hen een platform geven om gelukkig te zijn. Als hij nog 20 jaar voor ons wil rijden, geweldig. Als een WorldTour-team hem wil, ook goed.”

Garrison zelf vindt zijn periode bij Deceuninck - Quick-Step geen mislukking, maar wel uitdagend.

“Als je de enige Amerikaan bent, daagt je dat uit in een positieve manier. Maar het doet je ook de kameraadschap van andere Amerikanen waarderen. Ik kijk er dus wel naar uit om in een meer ontspannen omgeving te koersen, waar de belangen niet zo groot zijn. Dat is niet beter of slechter, gewoon een beetje meer relaxed. Ik ben dankbaar voor de ervaring en ik heb enorm veel geleerd. Ik heb ook nog een goeie band met enkele jongens”, aldus de hardrijder.

“COVID was echter een grote uitdaging. Daardoor realiseerde ik dat mijn persoonlijke zaken eerst op orde moeten zijn alvorens ik op topniveau kan presteren. Dat zorgde ervoor dat ik terug wilde naar de VS.”