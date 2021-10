Benzine 95 (E10) wordt donderdag fors duurder. De maximumprijs stijgt met 3,5 cent per liter tot 1,7540 euro. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Dat is een nieuwe absolute recordprijs voor benzine 95 (E10). In 2012 werd wel nog meer betaald voor benzine, maar toen ging het om de oude 95 (E5). Ook benzine 98 (E5) wordt duurder. De maximumprijs stijgt met 2,5 cent per liter tot 1,8340 euro.