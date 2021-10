Bijna elke dag een nieuwe dollarmiljardair in China

In China zijn er vorig jaar 307 dollarmiljardairs bijgekomen. Met andere woorden: zo goed als elke dag is er een nieuwe dollarmiljardair in het land. Dat blijkt woensdag uit de nieuwe rijkenlijst van het Chinese magazine Hurun. De op één na grootste economie ter wereld telt nu in totaal 1.185 dollarmiljardairs. Op tien jaar tijd is dat aantal vervijfvoudigd.