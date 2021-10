Zet je kinderen aan het werk: met deze keukenklusjes kunnen zelfs de kleinsten al meehelpen

Van 1-2 jaar

Roeren, mengen, pureren (tip: leg een natte vaatdoek onder de kom, dat voorkomt veel poetswerk), knopjes bedienen.

Van 3-5 jaar

Potjes bij elkaar gieten, helpen bij mixen, rollen van balletjes, kneden, uitprikken van koekjes, paneren, plukken van kruiden en verknippen, een eitje breken met een mesje in het midden. Zodra je kind cijfers kan herkennen, kun je perfect de cijfertjes al op een blaadje schrijven die ze moeten wegen met de weegschaal.

Vanaf 6 jaar

Hier gaat de kookwereld open: helpen bij groenten schillen, versnijden (met aangepast mesje), ei breken en splitsen, beslag gieten, bakvorm insmeren, boterham of wrap maken, paneren ... Ook ingrediënten afmeten en weegschaal en maatbeker aflezen (mits enige hulp) lukt hier.

Vanaf 8 jaar

Hier kan het kind onder toezicht van een volwassene steeds meer zelfstandig taken uitvoeren. Bij gebruik van een warmtebron is het wel belangrijk dat mama of papa dit goed begeleidt.

Met een speciaal mes kunnen kinderen veilig leren snijden. — © Shutterstock

Heb je speciaal keukengerei nodig?

Katrijn Debruyne: “Je kunt aangepaste middelen kopen voor de kleine chefs, maar het is zeker geen must. Heel veel gewone keukenspullen zijn al prima om ermee aan de slag te gaan, al zal er wellicht een beetje gemorst worden. Tijdens het enthousiast mengen van ingrediënten kan een vochtige vaatdoek onder een kom of bordje ervoor zorgen dat er geen verschuivingen gebeuren. Een grote schort kun je ook perfect dubbelvouwen om bij je kind rond te binden. Wat wel handig kan zijn, is een speciale set kindermesjes. Deze messen zijn nog steeds scherp, maar zijn vooral aangepast aan de handvaardigheid van je kind vanaf vijf jaar. Een makkelijke greep zorgt ervoor dat een kind veilig te werk kan gaan. Toezicht bij het gebruik ervan is wel nog steeds nodig.”