Strafklachten na dodelijk ongeval op filmset met Alec Baldwin niet uitgesloten

De openbare aanklager van het district Santa Fe, in de Amerikaanse staat New Mexico, sluit niet uit dat er strafklachten zullen volgen naar aanleiding van het incident op de set van de film ‘Rust’, waarbij acteur Alec Baldwin per ongeluk een cameraregisseur doodschoot.

“We sluiten niets uit”, zegt openbaar aanklager Mary Carmack-Altwies aan de New York Times. “Op dit moment ligt alles, strafklachten incluis, op tafel.” Volgens Carmack-Altwies richt het onderzoek naar het incident zich in eerste instantie op het ballistische onderzoek, om te bepalen met welk soort munitie de dood van Halyna Hutchins veroorzaakte. “Er waren enorm veel kogels op deze set, en we moeten weten welke soorten er gebruikt zijn”, aldus Carmack-Altwies. Politieagenten hebben op de set naar verluidt drie revolvers, lege kogelhulzen en een voorraad munitie (in dozen, los en een deel zelfs in een buidelzakje) in beslag genomen.

Carmack-Altwies is het ook oneens met het gebruik van het woord ‘prop gun’ (vrij vertaald: ‘rekwisiet’ of ‘nepwapen’) als het over beschrijvingen van het incident gaat, want “dat zou de indruk kunnen wekken dat het niet om een echt wapen gaat. Dat was het wel: een antiek maar echt pistool.”

Wie plaatste munitie in wapen?

Het onderzoek spitst zich verder ook toe op de vraag wie de munitie in het wapen plaatste. Volgens getuigenverklaringen had assistent-regisseur Dave Halls het pistool gepakt van een karretje naast het gebouw waar de opnames op dat moment plaatsvonden, waar het was neergelegd door Hannah Gutierrez-Reed, de wapenexpert van de film. Vervolgens gaf Halls het pistool aan acteur Alec Baldwin met de melding dat het om een ‘cold gun’ (een ongeladen wapen) ging. Baldwin zou vervolgens de scène geoefend hebben en het wapen gericht hebben op de camera, waarna het fatale schot gelost werd. Halyna Hutchins werd daarbij dodelijk getroffen in de borst, en regisseur Joel Souza in de schouder.

LEES OOK. Assistent-regisseur die Alec Baldwin wapen gaf was al eens ontslagen na schietincident op filmset

De politie is nog steeds bezig met ondervragingen van de vele mensen op de set. “Het zal waarschijnlijk nog weken, misschien zelfs maanden verder onderzoek vergen voor we beslissen of en wie we zullen aanklagen”, aldus Carmack-Altwies.