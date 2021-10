De pijnlijke schreeuw van de MVP: superster Nikola Jokic blesseert zich in NBA

Golden State blijft voorlopig ongeslagen in de NBA. De Warriors gingen dinsdag bij Oklahoma City winnen met 98-106. Intussen wonnen de LA Lakers, zonder sterspeler LeBron James, na een verlenging in San Antonio (121-125). Utah van zijn kant versloeg Denver met 122-110. Bij de bezoekers blesseerde MVP Nikola Jokic zich aan de knie.

Voor de Warriors is het de beste start in de NBA in zes jaar. Tegen OKC wees Stephen Curry zijn team de weg met 23 punten en 6 rebounds. Golden State blijft zo aan de leiding in het westen, voor Utah. Dat dankte Rudy Gobert (23 punten en 16 rebounds) tegen Denver. De partij keerde helemaal toen Gobert onvrijwillig Jokic raakte op de rechterknie. De Serviër, tot op dat moment uitstekend op dreef met 24 punten, moest naar de kant en kwam na rust niet meer op het terrein.

Met LeBron James, door een enkelblessure geveld, op de bank wonnen de Lakers na een verlenging bij de San Antonio Spurs. James voorzag zijn teamgenoten van raad tijdens de time-outs. Anthony Davis blonk uit met 35 punten en 17 rebounds. Russell Westbrook (33 punten en 10 rebounds) deed het ook uitstekend in zijn eerste grote optreden voor de Lakers. Voor de thuisploeg miste een verder geweldig spelende Jakob Pötl (27 punten en 14 rebounds) enkele belangrijke vrijworpen in het vierde kwart. Dejounte Murray liet een triple-double (21 punten, 15 assists en 12 rebounds) optekenen.

In New York maakten de Knicks een einde aan een reeks van vijftien nederlagen op een rij tegen de Philadelphia 76ers. Het werd 112-99. Het was voor de Knicks de eerste zege tegen de Sixers sinds 2017. Kemba Walker (19 punten) was de uitblinker bij de thuisploeg.

De Dallas Mavericks tot slot wonnen met 116-106 van de Houston Rockets. Luka Doncic was goed voor 26 punten en 14 rebounds.

Uitslagen:

New York - Philadelphia 112-99

Oklahoma City - Golden State 98-106

Dallas - Houston 116-106

San Antonio - LA Lakers 121-125 n.v.

Utah - Denver 122-110

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Chicago 100,0 4 4 0

2. New York 75,0 4 3 1

3. Charlotte 75,0 4 3 1

4. Milwaukee 75,0 4 3 1

5. Miami 66,7 3 2 1

6. Washington 66,7 3 2 1

7. Atlanta 66,7 3 2 1

8. Brooklyn 50,0 4 2 2

9. Philadelphia 50,0 4 2 2

10. Cleveland 50,0 4 2 2

11. Boston 50,0 4 2 2

12. Toronto 25,0 4 1 3

13. Orlando 25,0 4 1 3

14. Indiana 25,0 4 1 3

15. Detroit 0,0 3 0 3

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 100,0 4 4 0

2. Utah 100,0 3 3 0

3. Dallas 66,7 3 2 1

4. Minnesota 66,7 3 2 1

5. Memphis 66,7 3 2 1

6. Denver 50,0 4 2 2

7. LA Lakers 50,0 4 2 2

8. LA Clippers 33,3 3 1 2

9. Sacramento 33,3 3 1 2

10. Portland 33,3 3 1 2

11. Phoenix 33,3 3 1 2

12. Houston 25,0 4 1 3

13. New Orleans 25,0 4 1 3

14. San Antonio 25,0 4 1 3

15. Oklahoma City 0,0 4 0 4

Programma van woensdag:

Orlando - Houston

Boston - Washington

Brooklyn - Miami

Toronto - Atlanta

Milwaukee - Minnesota

Oklahoma City - LA Lakers

Phoenix - Memphis

LA Clippers - Cleveland