Els De Schepper: “Je moet de werkelijkheid kunnen aanvaarden, zoals ze is, op dat moment.” — © Tom Vandewalle

“Zeg eens onverwacht tegen iemand: Ik ben in de wolken met jou! Je zal de zon op dat gezicht zien openbreken.” Al meteen strooit cabaretière Els de Schepper met goeds. Jij krijgt een pluim heet niet voor niets het boek dat ze uitbrengt in november. Vanaf dit weekend is ze ook weer live te zien, met haar nieuwe zaalshow Els ziet ze vliegen. Dit zijn haar vier tips om het leven aan te pakken.