Weer lessen bloemschikken bij Tuinhier

Met heel wat herfstbladeren, een strokrans en één soort bloemen werden er tijdens de eerste les weer mooie stukken gemaakt. Voor dit jaar is er in december nog een les gepland en verder nog drie lessen in het voorjaar van 2022. Het aantal mannelijke cursisten is sterk in de minderheid, maar ze staan goed hun mannetjes tussen al die vrouwen.

Wie interesse heeft om de lessen te volgen, kan contact opnemen via tuinhierbocholt@gmail.com.