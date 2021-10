COLUMN Francis Masure: Heb je hem al?

Francis Masure schrijft een column over het dagelijkse leven in Sint-Truiden.

Heb je hem al, vraagt onze burgemeester zich af. Voordat er te veel gespeculeerd wordt over wat je eigenlijk wel moet hebben: het gaat hier over de stadsapp. Ik moet zeggen de ‘vernieuwde’ stadsapp, want het ding bestaat al sinds februari 2017. Carl Nijssens (toen nog beste vriendjes), mocht zelfs samen met Veerle Heeren in 2018 de Agoria Smart City Award ontvangen. Een prijs voor de slimste stad, dat is dus nog maar drie jaar geleden hé.

Er is intussen wel wat veranderd, en niet alleen in de app. Ik was toentertijd een van de eersten om de applicatie te installeren, maar door de jaren was die een beetje verloren gelopen tussen de veelvoud aan apps. Zodanig dat mijn slimme telefoon zelf meldde dat de app te weinig gebruikt werd. Hoog tijd dus dat onze stadsapp een levensnoodzakelijke update kreeg. Enig probleem: als je er alles wilt uithalen wat erin zit, moet ‘Itsme’ geïnstalleerd worden, zeg maar een allesomvattende persoonlijkheidsapp waarmee je bij allerhande overheidsinstanties in en soms niet meer uit geraakt en die bovendien aan je bankrekening en identiteit gekoppeld is.

Man, heb ik gesukkeld om dat spel op de gsm te krijgen. En ik was niet alleen, zodanig dat onze slimme stad zelfs een eerste hulp bij gsm-gevallen heeft opgericht in de toeristische dienst, waar je je elke zaterdag van oktober kon laten bijstaan door slimmere en vooral jongere consulenten om dat vermaledijde ding toch op je telefoon te krijgen. Na meer vijven dan zessen stond het er uiteindelijk allemaal op en ben ik nu zelf up-to-date. Nu kan ik mijn bankzaken regelen zonder dat ik dat bakje van de bank moet zoeken en gebruiken. Maar het probleem blijft wel, alleen moet ik nu mijn gsm zoeken, dus bel ik dan mijn eigen gsm op met de vaste telefoon (ja die heb ik nog) om verder te kunnen.

Maar goed, eigenlijk ging het over de stadsapp die in een nieuw kleedje gestoken werd en nog meer functies heeft. En het moet gezegd, het is wel handig. Documenten opvragen of een afspraak maken voor het containerpark hebben voor mij nu geen geheimen meer. Je kan er zelfs op zien welke Shop & the City-parkeerplaatsen (dat zijn die met de zwarte schotels op de grond) er vrij zijn. Als er tenminste geen asociale parkeerhooligan zijn wagen netjes tussen de stippen plaatst om alzo de elektronische voelers te misleiden. En nu zegt de app mij wanneer ik de vuilzak moet buiten zetten in plaats van mijn echtgenote. Zo wordt alles stilaan door een app vervangen. En nog een extraatje, je kan er zelfs, na enig zoekwerk, deze column op terugvinden.