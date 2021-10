World Series baseball: Atlanta Braves winnen eerste finaleduel van Houston Astros

De Atlanta Braves hebben dinsdag in Texas hun eerste wedstrijd in de World Series, de finale van de Amerikaanse baseballcompetitie Major League of Baseball (MLB), winnend afgesloten. De Braves verrasten de Houston Astros met 6-2.

Het is voor Atlanta haar eerste zege in de World Series sinds 1996. Het team zag wel een van haar sterren, Charlie Morton, uitvallen met een kuitbeenbreuk.

De Braves kwalificeerden zich voor het eerst sinds 1999 voor de finale, die in een best-of-7-format wordt afgewerkt. Ze versloegen vorige week in de finale van de National League de titelverdediger, de Los Angeles Dodgers, met 4-2. De Houston Astros werden in 2017 nog kampioen en twee jaar later verliezend finalist.

De tweede ontmoeting van de World Series vindt woensdag plaats, nog steeds in Houston.