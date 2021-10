Mogen niet-gevaccineerde tennissers nu meedoen aan de Australian Open of niet? “We gaan géén uitzondering maken”

Het is onduidelijk of niet-gevaccineerde spelers in januari zullen kunnen deelnemen aan de Australian Open. In eerste instantie werd gecommuniceerd dat niet-gevaccineerde tennissers het land niet in zouden mogen. Australisch premier Scott Morrison sprak dat vervolgens tegen. Maar nu lijkt het er toch op dat een vaccinatiebewijs verplicht wordt.

Woensdag had premier Scott Morrison nog verklaard dat niet-gevaccineerde tennissers alsnog Australië binnen mogen komen om in januari deel te nemen aan de Australian Open, mits ze een quarantaine van twee weken ondergaan. Daarmee sprak Morrison zijn immigratieminister Alex Hawke tegen. Die had vorige week nog gezegd dat tennissers net als andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen.

“Een speciale uitzondering kan geoorloofd zijn om een economische reden”, zei Morrison. ‘Wij willen vooraanstaande evenementen in dit land, veel banen hangen daarvan af. We willen de wereld laten zien dat Australië open is.”

De verklaring van de premier leek goed nieuws voor de organisatie van de Australian Open, Tennis Australia, die graag wil dat nummer één van de wereld Novak Djokovic aan het toernooi in Melbourne deelneemt. Van Djokovic, en enkele andere topspelers, is de vaccinatiestatus onduidelijk. Momenteel is ongeveer 70 procent van de spelers uit de top 100, zowel bij de vrouwen als mannen, volledig gevaccineerd.

“Geen uitzondering”

Premier Daniel Andrews van de staat Victoria, waar het toernooi wordt gehouden, is echter fel gekant tegen het toelaten van niet-gevaccineerde mensen. Dinsdag zei hij weliswaar dat zijn staat “het risico zou beheersen” als de federale regering zou besluiten dit toe te staan. Maar toen dit besluit ook daadwerkelijk werd genomen, krabbelde Andrews terug. “Mijn regering zal voor geen enkele niet-gevaccineerde speler een uitzondering maken,” zei Andrews woensdag. “Ik kan niet van het publiek en de toernooimedewerkers eisen dat ze zich laten vaccineren als de spelers niet zijn ingeënt.”

Djokovic zei vorige week nog dat hij mogelijk niet zal spelen op het toernooi zolang de regels zijn “zoals ze zijn”. Nu onduidelijk is wat de regels omtrent niet-gevaccineerde spelers zijn, is Djokovics deelname op z’n minst onzeker.

De Australian Open zou een groot moment kunnen worden voor Djokovic, want hij zou er zijn 21ste grandslamtitel in het enkelspel kunnen winnen. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal - elk goed voor twintig titels - achter zich laten.