Eden Hazard groot op Spaanse voorpagina’s: “Twee wedstrijden na elkaar spelen? Veel te riskant”

“Zijn probleem is niet zijn vorm, maar wel dat de trainer andere spelers verkiest op dit moment. Hazard moet blijven werken.” De Italiaanse coach van De Koninklijke wond er dinsdag geen doekjes rond op zijn persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Osasuna.

Marca, gezien als de Madrileense huiskrant, had eerder al vastgesteld dat de verwachte tandem van Karim Benzema, Eden Hazard en Gareth Bale in realiteit definitief vervangen is door Karim Benzema, Vinicius Junior en Rodrygo Goes. “We zullen ze BVR noemen”, aldus de Spaanse krant. “Ze speelden al twaalf keer samen en verloren nog geen enkele keer. Het is gewoon duidelijk allemaal, als deze drie op het veld staan. Hazard en Bale moeten vechten voor hun plek.”

Woensdag zette Marca onze landgenoot dan ook op de voorpagina, met de kop: “Ancelotti bijt richting Hazard”. Verwijzend naar de uitspraken op de persconferentie. De krant stelt ook nog eens duidelijk dat Vinicius (‘Vini’) momenteel duidelijk de voorkeur geniet op links.

Bij AS houden ze het net iets positiever. Namelijk dat Hazard tegen Osasuna een “nieuwe kans” gaat krijgen om zich te bewijzen ten aanzien van Ancelotti, die de aanvaller 90 minuten op de bank liet zitten in de Clasico tegen FC Barcelona.

Real vs Rode Duivels

Maar bij ABC zien ze de toekomst van Hazard bijzonder negatief in. “Angst vertraagt Hazard”, is hun kop. “Hij is klaar om te spelen, maar de Madrileense dokters hebben Eden en Carlo Ancelotti verteld dat hij geen twee volledige wedstrijden na elkaar kan spelen omdat het riskant is voor zijn spieren. Er is geen zekerheid voor zijn fysieke veiligheid. Het is een lastig geval, want Hazard kampt intussen met psychologische moeilijkheden. Het is een chronische situatie geworden door al die blessures. De dokters zijn angstig, waardoor ook de speler zelf angst begint te voelen. Ancelotti kan niemand nog langer voor de gek houden en Hazard al helemaal niet.”

Er wordt nog maar eens opgemerkt dat de Rode Duivel de voorbije drie seizoenen amper 27 procent van het maximaal aantal minuten gespeeld heeft bij Real Madrid.

“Vijf doelpunten in 28 maanden, het is om schrik van te krijgen”, klinkt het. “En dan was hij nu opnieuw drie weken out door een overbelasting van zijn rechterhamstring, oplopen bij de nationale ploeg. De wissel der trainers, van Ancelotti naar Roberto Martinez, heeft een negatieve invloed op hem. En er zijn tegenstelling tussen Real en België als het gaat over zijn behandeling. Martinez wil hem continuïteit geven door hem te laten spelen, de dokters in Madrid zeggen dat Hazard geen rist aan wedstrijden na elkaar kan spelen. Zijn constante blessures lijken Real gelijk te geven. Het lijkt bovendien alsof de operaties die hij onderging zijn spieren chronisch zwak hebben gemaakt.”

Maar ook ABC ziet Hazard minuten maken tegen Osasuna. De kans voor onze landgenoot om te laten zien dat hij opnieuw fit is. “Dit seizoen zal bepalend zijn voor zijn toekomst”, klinkt het nog. “Hazard zal geen vierde jaar als reservespeler spenderen. Dat wil hij zelf ook niet.”