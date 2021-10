Peter Gillis heeft een nieuw optrekje in Limburg, en het is een heus kasteel

Verbazing alom, toen Peter Gillis (59) en zijn vriendin Nicol Kremers (31) afgelopen zomer hun fraaie villa in Neerpelt alweer te koop hadden gezet, amper een jaar nadat zij daar waren ingetrokken. Toen liet de Nederlandse vakantieparkeneigenaar niet het achterste van zijn tong zien, maar de ware reden voor deze move onthult de eigenaar van Hengelhoef en Parelstrand wel aan het Nederlandse blad Privé. Zo kocht hij, opnieuw in Limburg, een nog groter en imposantere woning: een compleet kasteel in Achel.