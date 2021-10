Fitness-sector voelt zich geviseerd: “Wat met dansscholen en klimzalen?”

Vanaf maandag wordt de coronapas verplicht in de horeca én in de fitnesscentra. Dat heeft het Overlegcomité dinsdag beslist in de strijd tegen de stijgende coronacijfers. De fitness-sector begrijpt de nood aan extra maatregelen, maar voelt zich geviseerd.

“Ik begrijp niet dat de invoering van het Covid Safe Ticket enkel gebeurt in onze sector”, zegt Erik Vandenabeele van de Belgische Fitnessfederatie Fitness.be. “Het is discriminerend en stigmatiserend dat enkel de private sector wordt geviseerd en bijvoorbeeld dansscholen, zwemclubs en boksclubs gewoon verder mogen zonder CST. Ik denk dat daar een gelijkaardig gevaar is als in fitnesscentra. Toch spreekt men enkel over fitnessclubs, wat ik discriminerend en stigmatiserend vind.”

Vandenabeele heeft er begrip voor dat er bijkomende maatregelen worden ingevoerd, maar begrijpt niet waarom dit enkel voor zijn sector het geval is. “Wij hebben er als fitnesssector onze corebusiness van gemaakt om mensen te begeleiden naar een gezonde levensstijl”, zegt hij. “Regelmatig bewegen en gezond leven helpen tegen corona. Het is dus zeer stigmatiserend dat wij geviseerd worden alsof wij en de horeca de meest gevaarlijke plekken zijn voor het coronavirus.”

