Dan toch coronapas in de horeca. Wat deed de Vlaamse regering die bocht nemen?

De coronapas wordt in Vlaanderen dan toch breed uitgerold. Vanaf 1 november zal je die verplicht moeten tonen als je een café of restaurant binnengaat, of als je gaat fitnessen. Nochtans zou de Vlaamse regering die maatregel “nooit nemen”. Maar gisteren moest minister-president Jan Jambon (N-VA) op het Overlegcomité toch inbinden. Het vooruitzicht van een heel verregaande maskerplicht deed hem zélf voor de pasjes opteren.