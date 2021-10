Dit verandert op 1 november: nieuw dataplatform voor energie, Covid Safe Ticket uitgebreid

Start van nieuw dataplatform voor energiesector

Op 1 november gaat een nieuw centraal dataplatform voor de Belgische elektriciteits- en gassector van start.

Het nieuw centraal dataplatform is het werk van Atrias, een dochteronderneming van de Belgische distributienetbeheerders. Aan het platform is jaren gewerkt. De bedoeling is dat alle data (denk aan meterstanden en facturen) van alle energiespelers op de Belgische markt – gaande van de distributienetbeheerders tot de leveranciers – via het platform passeren.

Atrias verzekert dat gezinnen en bedrijven weinig tot geen hinder zullen ondervinden van de overgang naar het nieuwe dataplatform. Wel kan er wat vertraging zijn voor sommige klanten, bij bijvoorbeeld een leverancierswissel of een afrekeningsfactuur. Het gaat om vertragingen van enkele dagen tot maximaal twee weken. Tussen november en eind december worden tijdelijk geen nieuwe prepaid- of budgetmeterklanten geactiveerd.

Covid Safe Ticket wordt uitgebreid naar horeca en fitnesszaken

© BELGA

Het Covid Safe Ticket (CST) wordt vanaf 1 november uitgebreid naar horecazaken en fitnesscentra in heel België. Dat is een gevolg van de beslissingen die dinsdag werden genomen op het Overlegcomité.

In Brussel werd al een coronapas gevraagd in horecazaken. Vanaf volgende maand wordt het CST ook in de rest van het land ingevoerd voor horecazaken en fitnesscentra.

De drempel die bij evenementen bepaalt wanneer het CST ingezet moet worden om de mondmaskerplicht te doen vervallen, wordt daarnaast weer verlaagd tot 200 personen binnen en 400 buiten. Momenteel konden binnenevenementen tot 500 personen en buitenevenementen tot 750 personen plaatsvinden zonder beperkingen én zonder coronapas, tenzij de lokale overheid daar anders over besliste.

Voor discotheken en nachtclubs blijft het gebruik van de coronapas altijd verplicht.

Met het CST kan iemand aantonen dat hij volledig gevaccineerd is, recent negatief getest is of een herstelcertificaat heeft.