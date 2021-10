De ovens mogen weer aan vanaf vanavond voor het vijfde seizoen van Bake Off Vlaanderen op Play4. Tien bakkers geven dan het beste van zichzelf in de baktent aan het Rubenskasteel in Zemst. Een van hen is Jimmy Trioen (45). Hij doet mee als eerbetoon aan zijn zus, die vorig jaar overleden is. “We bakten heel veel samen. Tijdens corona lieten we onze baksels zelfs zien via videocalls.”