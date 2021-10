Een eerste aanzet om de gunstige RSZ-regeling van professionele

atleten – en dus vooral voetballers – aan te pakken, circuleert intussen in regeringskringen. In dat plan van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaat het hele gunstregime op de schop. De laagste lonen krijgen in ruil een ‘sportbonus’. De grootverdieners betalen gewoon de volle pot.