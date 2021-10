Uitnodiging tot partnerruil en de opmerkelijkste lach van Vlaanderen: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

De winnaar van gisteravond:

Gloria Monserez, die zich op het allerlaatste moment met het jaartal van de ramp in Fukushima – 2011 – naar de hoogste plek knokte.

De verliezer:

Jean-Marc Mwema, die in het finalespel tegen CD&V-politicus Joachim Coens struikelde over singer-songwriter Leonard Cohen. Hij noemde elke denkbare nationaliteit, van Nieuw-Zeelander over Welshman, maar vergat Canadees.

De nieuwkomer van vanavond:

Klaasje Meijer, tot voor kort beter bekend als ‘Klaasje van K3’.

De beste quotes:

Jurylid Jeroom: “Ik heb daarnet passioneel de liefde bedreven met een van de kandidaten, in ruil voor wat antwoorden. Maar ik heb beloofd geen namen te noemen, want dat ligt gevoelig … bij zijn christendemocratische partij.”

***

Joachim Coens: “Ik heb een tattoo op mijn bucketlist.”

Jeroom: “Is dat niet een heel rare plaats?”

Ook Robert, de man met “de gulste lach van Vlaanderen”, was er weer bij in het publiek. — © SBS

***

Jeroom, na een vraag over ‘kamikaze’: “Dat is pijnlijk, want mijn grootvader is gestorven tijdens Pearl Harbor … Hij is gestikt in een ijspraline. De mensen van Kinepolis hebben nog alles gedaan om hem te redden, maar hij heeft het einde van de film niet gehaald.”

Het mooiste moment:

Als je een ananas draagt op je kleding, of er een aan je deur zet, geef je naar verluidt aan open te staan voor partnerruil. En hop, na die vragenronde stond Erik Van Looy ineens met een hemd vol ananassen in de studio.

Jeroom probeert bij Robert in het publiek een lach af te dwingen. — © SBS

Erik Van Looy: “Wat is het standpunt van de CD&V hierover, Joachim?”

Joachim Coens: “Leve de liefde, zolang mensen maar liefdevolle intenties hebben.”

Jonas Geirnaert: “Verkoopt gij lidkaarten?”

***

Ook Robert was weer van de partij. De man met “de gulste lach van Vlaanderen” hield vorig jaar vaak in zijn eentje De slimste mens overeind, omdat er door de toen geldende coronamaatregelen amper publiek aanwezig mocht zijn in de studio.

Erik Van Looy tegen Jeroom: “En, heb je iets voor Robert?’

Jeroom: “Robert, wil je eens lachen? Of ik sla je op je bakkes met deze moersleutel.”(bpr)

