As van Pieter Aspe verwerkt in de inkt van zijn nieuw boek

‘Van In: episode 5’ laat zich niet alleen opmerken omdat het het laatste boek is van Pieter Aspe. In de drukinkt zit ook een deel van de as verwerkt van de misdaadauteur, die op 1 mei van dit jaar overleed op 68-jarige leeftijd.

“Het gaat slechts over een klein deel van zijn as dat Tamara (Hanegraaf, zijn echtgenote, red.) heeft overgehouden. Een deel gaat ze verwerken in een juweel dat ze laat maken”, zegt zijn uitgever Karel Dierickx. “Een ander beetje as is naar de drukkerij gegaan waar het vermengd werd in de drukinkt voor de eerste 25.000 exemplaren van het boek (de startoplage, red.).”

Aan VTM nieuws liet Tamara Hanegraaf alvast weten dat ze dat “helemaal niet luguber vindt”. “Integendeel, het was zijn laatste wens.”(jdr, bpr)