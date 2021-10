Zulte Waregem kwalificeert zich dankzij late strafschop na lastige avond tegen RWDM

Zulte Waregem heeft zich niet zonder moeite geplaatst voor de volgende ronde van de beker. Het kwam tegen RWDM vroeg in de partij op voorsprong, maar slikte vlak voor rust de gelijkmaker van Nangis. In de tweede helft ging vooral RWDM op zoek naar de winnende treffer, maar het was Jelle Vossen die zijn team met een strafschop op een diefje de kwalificatie bezorgde.

Al na tien seconden leek het moeilijkste werk gedaan voor Zulte Waregem, dat op Zinho Gano na met zijn sterkste elftal startte: Kutesa werkte een voorzet van Ciranni goed voorbij Defourny en zette Essevee zo heel vroeg op voorsprong. De mannen van Francky Dury wilden de klus duidelijk snel klaren, want ze bleven aanvankelijk drukken en Defourny moest Dompé met een karpersprong van de 0-2 houden.

Het betere veldspel was wel voor de thuisploeg, want Zulte Waregem leek uiteindelijk toch tevreden met de geringe voorsprong en maakte op een afgeblokt schot van Humphreys na amper nog iets klaar. Het zakte in en speculeerde zonder succes op de tegenaanval. RWDM had dan weer de bal, maar was lange tijd niet bij machte om iets aan de achterstand te doen. Al volstaat één goede aanval natuurlijk: Ephestion zette goed voor en Nangis zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker. Alles te herdoen voor Essevee. Het kwam zelfs goed weg toen Nangis twee minuten later een dot van een kans liet liggen. Zelf zette het daar enkel een slecht uitgespeelde tegenaanval tegenover.

© BELGA

Ook bij de start van de tweede helft was RWDM de betere ploeg. Het speelde scherper en met meer enthousiasme. Op het uur leek dat ook de voorsprong op te leveren, maar de kopbalgoal van Nzuzi werd afgekeurd voor buitenspel. Zulte Waregem speelde met vuur, want meer dan een afstandsschot van Dompé en een kopballetje van Seck zette het daar niet tegenover. Het slaakte ook een zucht van opluchting toen RWDM niet kon profiteren van een dramatische terugspeelbal van Seck. Al moest Gécé ook eens redding brengen op de lijn na een knal van de ingevallen Vigen. Toch waren de grootste kansen nog steeds voor de thuisploeg. Nzuzi knalde een uitstekende mogelijkheid onbegrijpelijk over, terwijl Claes een strakke voorzet net niet in doel kon verlengen. Het waakvlammetje waar Essevee aanvankelijk mee speelde, groeide zo steeds meer uit tot een stevige vlam. Het kwam evenwel met de schrik vrij toen Rommens in de slotminuut de bal tegen de hand kreeg. Scheidsrechter D’Hondt wees naar de stip en Jelle Vossen zorgde voor de Waregemse verlossing. Op een diefje plaatst Essevee zich zo voor de volgende ronde. RWDM dat meer verdiende, blijft met lege handen achter.

RWDM: Defourny, Libert, Ruyssen, Dante, Le Joncour, Nzuzi, Rommens, Gécé, Nangis, Ephestion (78’ Lavie), Togui (62’ Claes)

Zulte Waregem: Bossut, Ciranni, Humphreys, Pletinckx, De Bock, Dompé, Sissako (66’ Doumbia), Seck, Fadera (78’ Vigen), Vossen, Kutesa

Doelpunten: 1’ Kutesa (Ciranni) 0-1, 40’ Nangis (Ephestion) 1-1, 90’ Vossen (strafschop) 1-2

Gele kaarten: 41’ Dury, 53’ Gécé, 55’ De Bock, 56’ Nangis, 61’ Le Joncour, 62’ Euvrard