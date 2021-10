Ruimtevaarder Thomas Pesquet met de OSCAR-QUBE van de UHasselt in het ISS. — © rr

Dubai

De kwantummagnetometer OSCAR-QUBE van de UHasselt-studenten blijkt in de ruimte beter te werken dan op vaste grond. En er is nog goed nieuws: het staaltje spitstechnologie komt in augustus 2022 terug naar de aarde.