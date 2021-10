KV Mechelen bekert voort na 2-1 zege tegen B-elftal van Union

Aan de opstelling van Union werd meteen duidelijk dat de prioriteit dit seizoen misschien niet in de Croky Cup ligt. Met Moris, Nieuwkoop, Undav, Teuma, Mitoma, Lapoussin en Kandouss verdwenen liefst zeven basisspelers van de overwinning tegen Eupen uit de ploeg. Wouter Vrancken voerde langs zijn kant dan weer vier vervangingen door bij KV Mechelen.

Net zoals vele andere eersteklassers heeft ook Union zijn eigen ‘bekerdoelman’: Lucas Pirard. Maar bij de Brusselaars pakte dat niet goed uit: de 26-jarige doelman speelde het leer op het kwartier zomaar in de voeten van Hairemans, die de inlopende Shved bediende en de 1-0 op het bord zette.

Union moest achtervolgen en probeerde snel te antwoorden: eerst ging een knappe volley van Nielsen net naast, nadien miste Vanzeir het kader nadat hij goed ruimte maakte voor een schot. Maar al bij al kwam Mechelen niet al te erg in de problemen tegen een onmondig Union, al creëerde het zelf ook te weinig: 1-0 aan de rust.

© BELGA

Snedige counter

Ook de tweede helft begon pover en zonder kansen. Malinwa zocht wel naar een gaatje in de Brusselse verdediging, maar de laatste pass kwam er steeds niet uit. Union speculeerde op de counter, maar het kende te veel moeilijkheden om een degelijke aanval uit te spelen. Avenatti toonde zich geen waardige vervanger voor Undav en werd op het uur vervangen door de Duitser, terwijl ook Mitoma en Teuma nog een halfuur speeltijd kregen. Van een kwaliteitsinjectie gesproken. Meteen kreeg Union via Mitoma een unieke kans om te scoren, maar het doelpunt viel na een snedige counter aan de overkant: Hairemans kapte Van der Heyden heerlijk uit en schoof de 2-0 voorbij Pirard in doel.

Union was aangeslagen na het tweede Mechelse doelpunt, al lukte het na een bal op de paal van Burgess toch nog de aansluitingstreffer via Vanzeir tien minuten voor tijd. Verder dan die aansluitingstreffer kwam Union echter niet, waardoor KV Mechelen nog mag dromen van een nieuw bekersprookje. Union kan zich nu volledig focussen op de competitie.

KV Mechelen: Coucke, Swers, Bateau, Vanlerberghe, Bijker, Gouet, Souza, Hairemans (83’ Mrabti), Schoofs, Shved (69’ Storm), Druijf (83’ Cuypers)

Union: Pirard, Bager, Burgess (82’ Nieuwkoop), Van der Heyden, Sorinola (61’ Mitoma), Marcq, Nielsen (66’ Lazare), Paolucci (61’ Teuma), François, Vanzeir, Avenatti (61’ Undav)

Doelpunten: 16’ Shved 1-0, 64’ Hairemans 2-0, 82’ Vanzeir 2-1

Gele kaarten: 24’ Swers, 40’ Sorinola, 90+2’ Vanzeir