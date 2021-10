“In de ochtend nog wolken, maar zachte namiddag met temperaturen tot 17 graden”

De temperatuur vertrekt van een graad of 10 en komt in de namiddag rond een maximum van 17°C uit. Dat is een graad of 3 aan de zachte kant voor de tijd van het jaar.

De wind komt uit het zuidwesten en wakkert aan van gemiddeld 2 Beaufort in de ochtend tot gemiddeld 4 Beaufort tegen het middaguur.

In de nacht naar donderdag blijft het grotendeels helder en de wind valt grotendeels weg. Doordat we in echt zachte luchtmassa’s vertoeven zal de temperatuur toch ruim boven het vriespunt blijven. We kunnen minima tussen +6 en +9°C verwachten.

Bekijk hier het weerbericht van de komende dagen.