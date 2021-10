Indiase man doodt dubbelganger met beet van cobra om levensverzekering op te strijken

Een Indiase man wordt ervan beschuldigd een andere man gedood te hebben met een slangenbeet om zijn eigen dood in scène te zetten en een levensverzekering van 5 miljoen euro op te strijken. Dat meldt de krant Indian Express dinsdag.

De 54-jarige man, die een woning heeft in de Verenigde Staten, had ervoor gezorgd dat een man die op hem lijkt in contact kwam met een cobra en ook gebeten werd, aldus de politie.

De oplichterij kwam aan het licht toen de verzekeringsmaatschappij aan de lokale politie van de staat Maharashtra vroeg om de zaak verder te onderzoeken. De maatschappij was volgens de krant sceptisch omdat de man vier jaar eerder al geprobeerd had om de dood van zijn vrouw in scène te zetten.

Uit het onderzoek bleek dat verschillende mensen in de omgeving van de man tegengestelde verklaringen aflegden. De politie ontdekte ook dat zijn gsm nog werd gebruikt. Naar verluidt deed de man zich bij de identificatie van het lichaam bovendien voor als zijn eigen neef.

De man en vier vermoedelijke handlangers werden opgepakt.