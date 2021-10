Fitnessfederatie misnoegd na Overlegcomité: “Dit is stigmatiserend voor onze sector”

“Ik begrijp niet dat de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) enkel gebeurt in onze sector.” Dat zegt Erik Vandenabeele van de Belgische Fitnessfederatie Fitness.be. “Het is discriminerend en stigmatiserend dat enkel de private sector wordt geviseerd en bijvoorbeeld dansscholen, zwemclubs en boksclubs gewoon verder mogen zonder CST.”

Vandenabeele heeft er begrip voor dat er bijkomende maatregelen worden ingevoerd, maar begrijpt niet waarom dit enkel voor de fitnesssector het geval is. “Wij hebben er als fitnesssector onze corebusiness van gemaakt om mensen te begeleiden naar een gezonde levensstijl”, zegt hij. “Regelmatig bewegen en gezond leven helpen tegen corona. Het is dus zeer stigmatiserend dat wij geviseerd worden alsof wij en de horeca de meest gevaarlijke plekken zijn voor het coronavirus.”

Dat er bijkomende maatregelen volgen, had Vandenabeele wel verwacht aangezien in Brussel en de Vlaamse rand al problemen werden gemeld, maar hij had dit voor de volledige sportsector verwacht. “Wij zijn voortrekkers inzake hygiëne, veiligheid en ventilatie, heel wat uitbaters hebben intussen forse investeringen gedaan in een goed ventilatiesysteem. Het signaal dat nu gegeven wordt, is totaal verkeerd.”

Of de maatregelen gevolgen zullen hebben op het aantal abonnees, zal pas later blijken. “Wellicht zullen we wel leden zien die hun abonnement tijdelijk willen stopzetten, en dat is zeer jammer. We waren net aan een heropleving bezig, onze leden zijn allemaal overtuigd dat een gezonde levensstijl belangrijk is, maar we verwachten nu wel een lichte terugval van onze bezoekersaantallen”, besluit hij.