Oostende schrikt even, maar haalt stevig uit tegen amateurs van Onhaye: 8-1

Bij Oostende kregen onder andere Gueye, Hubert en Jäkel rust, terwijl keeper Schelfhout, de terugkerende D’Haese, Patoulidis en Atanga minuten mochten opdoen. Cercle Sportif Onhaye: dat was de sympathieke club uit derde amateur die van een echte hoogdag mochten genieten aan zee. De bekendste naam in de ploeg bij de bezoekers? Jeremy De Vriendt, in een vorig leven nog reservedoelman bij Standard en KV Mechelen. Tientallen bezoekende supporters hadden de trip van 200 kilometer op een dinsdagavond gemaakt, en die kregen na vijf minuten waar voor hun geld. Deplank sneed naar binnen en vloerde Schelfhout: zowaar 0-1.

De extase bij Onhaye duurde welgeteld een minuut, want toen knalde Kvasina de gelijkmaker al binnen. Die eerste opwindende zes minuten kregen geen vervolg: Onhaye hield lang moeiteloos stand tegen een zwak Oostende, tot Kvasina net voor het halfuur zijn tweede lukte via een afgeweken bal. Rocha zag voor de rust nog een doelpunt afgekeurd voor offside, al kon Fortes wel de 3-1 scoren met het hoofd. De veer bij Onhaye brak definitief, want net voor de rust lukte Kvasina nog een zuivere hattrick.

© BELGA

Match gespeeld dus bij aanvang van de tweede helft, maar dat weerhield Onhaye er niet voor om af en toe op enthousiasme nog eens naar voor te trekken. Zo moest Schelfhout een knal van François-Guillaume uit z’n doel ranselen, al mocht Atanga op de daaropvolgende counter de 5-1 scoren. Ook de 6-1 was voor de Ghanees, deze keer na een gemeten voorzet van de ingevallen Ndicka. In de 65ste minuut kreeg Leclef terecht rood toen die driest inging op Medley, waardoor Onhaye nog een beetje meer speelbal werd.

KVO was voor die uitsluiting al beter gaan voetballen, en dat resulteerde uiteindelijk in een vooroorlogse 8-1. Ambrose scoorde de 7-1 vanop de stip, het laatste woord was voor Ndicka: hij pegelde de laatste goal prachtig in de winkelhaak.

KV Oostende: Schelfhout, Capon (46’ Wylin), Fortes (62’ Tanghe), Medley, D’Arpino (62’ Bätzner), Rocha, Patoulidis, D’Haese (46’ Ndicka), Koziello, Atanga, Kvasina (62’ Ambrose)

Onhaye: De Vriendt, Granvilla, Poncelet (46’ Kembi), Gall, Guiot (73’ Davrichov), François-Guillaume, Leclef, Lorenzon (88’ Fastrez), Delplank (88’ Hendrick), Lambert, Lizen (73’ Bouterbiat)

Doelpunten: 5’ Delplank 0-1, 6’ Kvasina 1-1, 27’ Kvasina 2-1, 40’ Fortes 3-1, 43’ Kvasina 4-1, 53’ Atanga 5-1, 60’ Atanga 6-1, 75’ Ambrose (strafschop) 7-1, 80’ Ndicka 8-1

Gele kaarten: 67’ Lizen

Rode kaarten: 66’ Leclef