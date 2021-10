Een tabakswinkeltje in de Bronx in New York leek een ideaal doelwit voor deze overvaller. De man wandelt de winkel binnen en eist het geld uit de kassa. Wanneer de winkelmedewerkers niet meteen reageren op zijn eis, springt hij over de toonbank. Maar eenmaal aan de andere kant, wordt hij compleet verrast. De twee winkelmedewerkers zijn namelijk niet onder indruk van zijn dreigende toon en nemen het heft in eigen handen.