Tim Celen wint Trofee Patrick Sercu: “Blij dat paralympiërs er gewoon bijhoren”

“Wereldkampioen op de weg in Portugal, twee medailles (brons en zilver, nvdr.) op de Paralympische Spelen, winst in de Wereldbeker van Oostende en de allereerste G-wielerklassieker Ronde in Vlaanderen: 2021 was met voorsprong het beste jaar uit mijn carrière tot nu toe”, glunderde Celen, die de trofee uit handen kreeg van Bashir Abdi. “Ik ben enorm trots dat ik deze trofee win. Ook omdat we als paralympiërs niet in een aparte categorie werden gestoken, maar het evenwaardig mochten opnemen tegen valide disciplines. Het is een erg positieve evolutie dat er geen onderscheid wordt gemaakt en we er gewoon bijhoren. Het is schoon dat ik de eerste paralympische winnaar ben. Ik wil altijd alles winnen, ik kan niet tegen mijn verlies”, zei Celen met een glimlach.

“Wereldkampioen worden was het mooiste”

De paracyclist had voor de gelegenheid zijn twee medailles van Tokio meegenomen. “Maar eigenlijk was mijn wereldtitel in juni in Portugal het mooist. Omdat ik daar effectief ook won. Een geweldig moment. En nu mag ik een héél jaar in die mooie regenboogtrui rondfietsen. Van mijn twee paralympische medailles vind ik misschien mijn bronzen medaille in de tijdrit het strafste. Omdat we daar met verschillende categorieën tegen elkaar reden en de lagere klassen een tijdvoordeel hadden. Die medaille kwam bijgevolg erg onverwacht en zorgde voor een explosie van vreugde. Die beelden zijn toen wel een kleine hit geweest (bekijk ze hier).”

“Er ontbreekt nog één kleur paralympische medaille”

Tim Celen is op zijn 23ste wereldtop in zijn discipline, wat mogen we van hem de komende jaren nog verwachten? “In 2022 wil ik vooral mijn wereldtitel op de weg verlengen. Het WK vindt plaats in het Canadese Baie-Comeau, daar won ik in 2019 al eens een wereldbekerwedstrijd. En over drie jaar wil ik uiteraard opnieuw schitteren op de Paralympische Spelen van Parijs. Ik heb al brons en zilver. Er is dus nog één kleur die ontbreekt.”

