België trekt 50 miljoen uit voor strijd tegen extreme droogte in Sahel: “Ook wij worden hier beter van”

Via het project Yelemani worden kinderen bewust gemaakt van de biolandbouw en ecologie. Zij moeten de landbouwers van morgen worden. — © BELGA

Ouagadougou

Ons land trekt de komende vijf jaar 50 miljoen euro uit voor de strijd tegen de klimaatverandering in de Sahelregio. Dat heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) aangekondigd tijdens haar bezoek aan Burkina Faso. Het is de eerste keer dat ons land op regionaal niveau investeert in klimaatactie.