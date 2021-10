De jogger die vorig jaar in november het hondje Dribbel doodstak in Waasmunster, moet zich woensdag verantwoorden in de correctionele rechtbank van Dendermonde. De baasjes van Dribbel hopen op excuses van A.V. uit Lokeren, maar zijn advocaat vindt dat excuses aan beide kanten gepast zouden zijn. De zaak zal echter zo goed als zeker nog niet behandeld worden.