Coronamaatregelen houden Hoeseltse kinderen drie weken thuis van school

Hoeselt

De Hoeseltse Kelly Massielo roept de regering op om te stoppen met kinderen nodeloos te testen en wekenlang in quarantaine te plaatsen. Haar kinderen Mila en Nina zitten al meer dan twee weken in quarantaine, terwijl ze telkens negatief testen op corona. De lagere scholen ‘t Opwermerke en ‘t Nederwijsje in Hoeselt zijn gesloten omwille van enkele besmettingen, en het is niet duidelijk wanneer een 60-tal leerlingen weer terug naar de klas mogen. “Onbegrijpelijk,” vinden de ouders.