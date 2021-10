Tuinrangers in As geven raad bij het ecologisch inrichten van uw tuin. — © TV Limburg

Wil je meer vogels, vlinders of biodiversiteit in je tuin? Dan kan je vanaf nu een tuinranger om raad vragen. In As komen vrijwilligers gratis advies geven om je tuin natuurvriendelijk te maken. En zo draagt de gemeente As bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.