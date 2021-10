Tongeren start rollend fonds om leegstaande woningen op te kopen

Tongeren

Tongeren gaat de komende 4 jaren zo’n 50 miljoen euro investeren èn de leegstand aanpakken. In 2022 en 2023 trekt Tongeren anderhalf miljoen uit voor stadsontwikkeling, aldus burgemeester Patrick Dewael bij de voorstelling van het meerjarenplan. Tegelijk bouwt Tongeren de schuld af. Naast de verkoop van patrimonium, wil het stadsbestuur zelf panden aankopen, desnoods via onteigening, om ze daarna weer in de markt te zetten.