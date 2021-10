Minister verlaat op kousenvoeten koninklijke missie om Overlegcomité te volgen

Om 16u30 begon het Overlegcomité in België, maar ministers Crevits en Dermagne zitten met koning Filip in Kopenhagen voor een koninklijke missie. Crevits verliet tijdens de pauze de activiteit al om het Overlegcomité te kunnen halen. Ze had oorspronkelijk met Dermagne afgesproken om samen stil te vertrekken. Maar minister Dermagne zat nog in de zaal toen de activiteit hervat werd. Pas een kwartier nadat het Overlegcomité begonnen was, verliet hij op kousenvoeten de zaal.