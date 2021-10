Sicilië

Op Sicilië is Moeder Natuur de kluts helemaal kwijt. In augustus klom het kwik er naar recordtemperaturen van 48,8 graden. Nu houden zware overstromingen het Italiaanse eiland in zijn greep. “Ik keek hard uit naar regen, maar dit moet nu ook weer niet”, zucht Christa Kenens uit Peer, die op Sicilië woont.