Geen intensieve contactopsporing meer mogelijk omdat de coronacijfers te snel oplopen

Er is op dit moment geen intensieve contactopsporing meer mogelijk. Dat zei Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het parlement na vragen van Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Freya Van den Bossche (Vooruit).

De contactopspoorders luidden vorige week al eens de alarmbel door de snel stijgende coronacijfers. Zowel de opspoorders van de eerstelijnszones als de CLB’s, die instaan voor de contactopsporing op school, lieten toen weten dat ze het gevoel hadden achter de feiten aan te lopen.

Intussen is het aantal gevallen nog gestegen, tot 5.300 nieuwe gevallen tussen 17 en 22 oktober. “Voorop in de cijfers staan clusters in scholen, gevolgd door uitbraken in bedrijven en in open leefgemeenschappen”, zei de minister dinsdag.

“Mogelijke bronnen worden nog steeds bevraagd in de opsporing, maar voor intensieve case-by-case opsporing ligt de intensiteit momenteel te hoog”, vervolgde Beke.

Als er federaal een initiatief komt om de zorgverleners verplicht te vaccineren, zal Vlaanderen zo snel mogelijk daarna beslissen om ook het ondersteunende personeel een inenting op te leggen, gaf de minister nog mee.

In de week van 18 oktober was er al sprake van een verdubbeling van het aantal uitbraken in woonzorgcentra, van 10 tot 21. Er wordt gewag gemaakt van een uitbraak als er meer dan vijf personen besmet zijn. In diezelfde week werden 51 woonzorgcentra opgevolgd door het ‘outbreak support team’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid, tegenover 22 een week eerder.