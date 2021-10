Is de liefde tussen André Hazes en Sarah van Soelen alweer over?

Terwijl de geruchtenmachine overuren draait over een mogelijke breuk tussen de Nederlandse zanger André Hazes en Sarah van Soelen, lijkt een foto op het Instagramaccount van laatstgenoemde extra olie op het vuur te gooien. Er is namelijk geen spoor te bekennen van het kettinkje met Andrés naam dat ze normaal altijd draagt.

Sarah brengt een bezoek aan haar vader en schrijft bij de foto het volgende: “Het lijkt wel een museum zei ik tegen m’n vader, maar wat is het prachtig geworden pap! Ik leun op het oude bureau van mijn opa en oma, dat voelt speciaal alsof ze er nog een beetje zijn! Het is prachtig pap! Trots op je!”

Onlangs is André - die sinds de mededeling van zijn management dat hij kampt met een burn-out uit de publiciteit is verdwenen - nog gezien op een foto die zijn ex-verloofde Monique deelde. Hij was daar voor het verjaardagsfeest van zijn zoontje.

Eerder wilde het management van de zanger tegenover Privé niet reageren op de geruchten. Sarahs vader liet een paar weken terug weten dat het “nog steeds aan is”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen