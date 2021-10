Luik/Sint-Truiden

Het parket van Limburg is van mening dat voetbalclub Standard Luik en zijn voorzitter Bruno Venanzi drie jaar geleden geknoeid hebben met de transfer van de 27-jarige voetballer Edmilson jr. naar het Qatarese Al-Duhail SC. De raadkamer in Hasselt buigt zich vrijdag over de zaak.