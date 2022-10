Zaterdagnacht mogen we de klok een uur terugdraaien: drie uur wordt twee uur. We krijgen dus zestig minuten slaap extra, al worden we in de praktijk ook wel een uur vroeger wakker dankzij onze interne klok. Ook de kinderen zijn er misschien extra vroeg bij … Met deze tips verloopt de omschakeling vlot en zonder al te veel vermoeidheid.