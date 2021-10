Stijgende coronacijfers, een Overlegcomité dat vroeger dan gepland samenkomt en virologen die extra maatregelen vragen. Daar surfen we dan met onze 80% gevaccineerde Vlamingen op golf nummer vier. Is het niet beter om voor die laatste percentjes te rekenen op onze natuurlijke immuniteit, en dat vuige virus voor heel even zijn ding te laten doen? Nee, zeggen de experts.