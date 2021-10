Vier kinderen gestorven bij schipbreuk voor Griekse kust

“Er waren 27 mensen aan boord, volgens de opvarenden”, zei de Griekse kustwacht in een persbericht. De kustwacht kreeg steun van een NAVO-vaartuig, twee helikopters en verschillende vaartuigen die zich in de bewuste zone van de Egeïsche Zee bevinden. De weersomstandigheden zijn moeilijk. “Het is tragisch, maar ondanks alle inspanningen van de Griekse kustwacht, is de dood van vier kinderen, van 3 tot 14 jaar oud, bevestigd. Een persoon wordt vermist, 22 zijn gered”, aldus Mitarachi.

De minister haalde nog uit naar Turkije. De Turkse autoriteiten moeten meer doen om tegen de uitbuiting door criminele bendes, zei hij. “Deze oversteken zouden zelfs niet mogen plaatsvinden.” Hij noemde de criminele bendes “smokkelaars zonder scrupules die de levens van migranten in gevaar brengen aan boord van te zwaar geladen vaartuigen die niet geschikt zijn voor de zeevaart voor de kust van Chios”.

Onder de 22 geredde mensen zijn 14 mannen, zeven vrouwen en een kind. Ze zijn allen “in goede gezondheid” en overgebracht naar de haven van Chios, aldus een persbericht van de kustwacht. Volgens het VN-vluchtelingencommissariaat UNHCR staken meer dan 2.500 mensen dit jaar de Egeïsche Zee over vanuit Turkije. In 2020 waren dat er 9.700. Dat jaar kwamen volgens UNHCR meer dan 100 mensen om of raakten vermist.