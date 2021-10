Denis Villeneuve belooft meer actie als er een vervolg komt op ‘Dune’

Het is Denis Villeneuve gelukt. Uit ‘Dune’ heeft hij een oogstrelend epos gedestilleerd. Alleen… in vergelijking met de versie van David Lynch uit 1984 levert de Canadees slechts een halve film af.

Achteraf gezien was Lynch niet de meest geschikte regisseur voor Dune. Hij bleek meer geïnteresseerd in de vreemde dromen van held Paul Atreides dan in een coherent verhaal en meeslepende actie. Wat die actie betreft: Lynch had geen talent om boeiende slagveldscènes in te blikken.

Zelfs voor een regisseur met het palmares van Denis Villeneuve bleef Dune van bij het begin een enorme gok. Maar wat een verschil met de nieuwe Dune. Villeneuves filmversie is een episch en visueel indrukwekkend spektakel dat zich richt tot een meer volwassen publiek dan dat van Star Wars.

Villeneuve nam bovendien zijn tijd om het verhaal te vertellen. 150 minuten van Dune: Part One komen overeen met 60 minuten van de Lynch-versie.

Net daar knelt het schoentje voor deze versie van Dune: de film vertelt maar het halve verhaal. De volledige titel luidt dan ook Dune: Part One. De vertelling stopt in het midden zonder bevredigende climax. Op zich geen probleem, maar dan zou Warner moeten garanderen dat er een tweede deel komt.

Villeneuve heeft fans alvast beloofd dat als de film uitgroeit tot een franchise, er in het vervolg minder gepraat en meer actie zal zijn.

(Chris Craps, kabu)