De griep is er vroeg bij dit jaar: in Kroatië is de epidemie al gestart

De griep is er vroeg bij dit jaar. In Kroatië is de epidemie al van start gegaan.

Doorgaans begint het griepseizoen in Europa pas in december. Maar in Kroatië gaat nu al zoveel griep rond, dat er volgens het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) van een epidemie gesproken kan worden, wat ongewoon vroeg op het jaar is.

De meest voorkomende griepstam in het Balkanland is A(H3N2). Die stam zit in het griepvaccin. Maar omdat dit vaccin zeker ouderen geen waterdichte bescherming biedt tegen infectie, zou het komende griepseizoen zwaar kunnen uitpakken voor deze leeftijdsgroep. Ouderen zijn erg kwetsbaar voor complicaties van griep, vreest het ECDC. Een zwaar griepseizoen zou een extra belasting vormen voor de gezondheidszorg, die al onder druk staat door de covidpandemie.

Dat de griep dit jaar vervroegd haar intrede doet, is niet onverwacht. Afgelopen winter was er door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus amper sprake van griep in Europa. Daardoor is de natuurlijke afweer van de bevolking tegen een infectie met het griepvirus gezakt. Dat kan betekenen dat er deze winter meer mensen griep zullen krijgen, en dat de epidemie groter wordt dan in een gemiddeld griepjaar.

Onbekend terrein

Dat er uitbraken komen buiten het klassieke griepseizoen, zoals nu in Kroatië, past ook in dat patroon. “Zulke fenomenen zijn in elk geval bekend van mazelen en andere ­infectieziektes”, zei Pasi Penttinen, hoofd griepbestrijding bij ECDC, in onze zusterkrant De Standaard. “Van griep begrijpen we voorlopig minder goed hoe een vatbaardere bevolking zich vertaalt in grotere, en meer gespreide, uitbraken. We bevinden ons op onbekend terrein.”

Ongeveer 20 procent van de bevolking raakt in een gemiddeld jaar besmet met griep en één op de vier besmette mensen krijgt na besmetting griepsymptomen. Net als bij covid-19 lopen ouderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische medische aandoeningen zoals hartziekte, problemen met de longen en luchtwegen, diabetes of problemen met het immuunsysteem het meeste risico op ernstige complicaties door griep.

Voor het komende griepseizoen heeft ons land in 3,78 miljoen griepvaccins voorzien, 840.000 meer dan vorig seizoen.