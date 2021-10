64 verdachten gearresteerd tijdens 114 huiszoekingen in onderzoek naar drugsorganisatie

Bij de grootscheepse politieoperatie tegen een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde in Europa, zijn dinsdag 64 personen opgepakt. Dat melden het federaal parket en de federale politie. De arrestaties gebeurden tijdens 114 huiszoekingen, die voornamelijk in Brussel maar ook elders in België plaatsvonden.

De politiediensten legden ook 6 labo’s bloot waar cocaïne die in België was ingevoerd, werd herverpakt om verspreid te worden over Europa. Ook tonnen producten en materialen die vermoedelijk geïmpregneerd zijn met cocaïne, werden in beslag genomen, naast tientallen wapens, 67 voertuigen, 300 kubieke meter tabak en 1 miljoen euro cash geld.

Albanees netwerk

Op vraag van het federaal parket voerden honderden politiemensen van de federale gerechtelijke politie, met de steun van centrale diensten en de Speciale Eenheden, dinsdag een grootschalige antidrugsoperatie uit in verschillende delen van het land. Met ruim 130 huiszoekingen wil het gerecht een Albanees netwerk van drugstrafikanten oprollen dat zich gespecialiseerd heeft in de invoer en internationale verdeling van cocaïne en andere verdovende middelen. Zij gebruikten daarvoor België als draaischijf.

Het is al de derde mega-operatie die het federaal parket dit jaar tegen de georganiseerde drugswereld op het getouw zet. Begin dit jaar lag het zwaartepunt van het eerste onderzoek in en rond de haven van Antwerpen. Goed voor 200 huiszoekingen, 50 arrestaties en de inbeslagname van onder meer 17 ton cocaïne.