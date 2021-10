Burgemeesters mogen coronapas niet zelf invoeren, maar Hans Bonte doet het toch

Burgemeesters kunnen niet op eigen houtje een Covid Safe Ticket of coronapas verplichten in nieuwe sectoren, daarvoor is een nieuw decreet nodig. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) na overleg met de Vlaamse regering en juristen van zijn administratie. Woensdag zou er wel een oplossing komen in de vorm van een nieuw decreet. Dat houdt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) niet tegen.

De stad Vilvoorde voert dinsdag het Covid Safe Ticket (CST) in in fitnesscentra. Dat meldt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). Bonte had gisteren een overleg met de gouverneur en die heeft groen licht gegeven om het CST in te voeren. Bonte vaardigt een burgemeestersbesluit uit, op basis van de nieuwe Gemeentewet. “Die zegt dat burgemeesters alle middelen mogen inzetten om pandemieën tegen te gaan. We hebben de juiste juridische basis gevonden”, aldus Bonte.

Kan niet, zegt minister Bart Somers na overleg met de regering en met de juristen in de administratie. Daarvoor is een decretale basis nodig. “De Vlaamse regering vindt het belangrijk om de situatie op een juridisch onderbouwde manier aan te pakken met gepaste maatregelen. Wat het Covid Safe Ticket betreft, kan een burgemeester enkel handelen op basis van een regelgevende basis. Zo kan een burgemeester de coronapasregels verstrengen wat betreft de massa-evenementen, maar hij kan géén coronapas opleggen in sectoren die niet expliciet zijn opgenomen in de regelgeving. Hij kan ook geen beroep doen op de nieuwe gemeentewet om dat te doen.”

Woensdag komt het decreet ter stemming in het Vlaams Parlement. In principe was het de bedoeling om de burgemeesters met die tekst enkel de mogelijkheid te geven strenger om te gaan met het CST in sectoren waar dat al wordt ingezet, zoals de evenementen. Nieuwe sectoren zouden niet worden geïntroduceerd.

In het parlement valt intussen te horen dat er woensdag wel amendementen komen op het decreet. Over de introductie van fitnesscentra bestaat al overeenstemming. De centra zouden het CST kunnen vragen na een besluit van de burgemeester en overleg met de gouverneur, laat Lorin Parys van N-VA weten.

Mogelijk worden er nog andere amendementen geïntroduceerd. Daarvoor wordt onder meer gewacht op het Overlegcomité van vanavond. Daar kan mogelijk de federale sokkel van maatregelen worden uitgebreid.