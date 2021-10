Vier zaken aan de Hasseltweg in Genk kregen bezoek van tal van inspecteurs die in totaal elf inbreuken vaststelden. — © Chris Nelis

GENK

In vier bars, rendez-vous huizen en massagesalons aan de Hasseltweg in Genk zijn in totaal elf inbreuken vastgesteld op het vlak van arbeidswetgeving, ruimtelijke ordening en horeca-regelgeving. De pv’s zijn inmiddels overgemaakt aan het parket en aan het arbeidsauditoraat.